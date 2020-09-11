صور.. "الوطن" في موقع انفجارات 11 سبتمبر: متحف للضحايا وبرج جديد بـ80 طابقا

بالقرب من ضفاف نهر هيدسون بمنطقة مانهاتن أشهر مناطق ولاية نيويورك الأمريكية، يقع النُصب التذكاري لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، الذي تم تشييده مكان برجي مركز التجارة العالمي ، وذلك بهدف إحياء ذكرى الهجوم، وتخصيص عائد من زيارات المتحف الخاص لأهالي الضحايا.

"الوطن" تجولت في مكان الإنفجار الذي خلف نحو 2977 قتيل، وسبقه تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، والذي أسفرعن مقتل نحو6 أشخاص، حيث يقع النُصُب التذكاري في موقع مركز التجارة العالمي، الموقع السابق للبرجين التوأمين، اللذين دُمرا خلال هجمات 11 سبتمبر، فيما تتم إدارة النُصُب عن طريق مؤسسة غير ربحية، تتمثل مهمتها في جمع الأموال من أجل برمجة وتشغيل النصب التذكاري.

متحف لمقتنيات بعض الضحايا أسفل النصب التذكاري وهدايا للزوار

وتأتي الجولة في إطار زيارة سابقة لنيويورك ضمن برنامج الزائر الدولي الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية لعدد من الصحفيين العرب.

بمجرد الوصول إلى النصب التذكاري تنتابك حالة من الهدوء الذي يثير شجناً، فهذا هو المكان الذي قسم العالم لقسمين حسبما ذكر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش" إما مع أمريكا أو ضدها" لاسيما بعد تورط تنظيم القاعدة الإرهابي بقيادة أسامة بن لادن بتنفيذ الهجوم الإرهابي، الذي تسبب فيما بعد في اشعال الحروب بمنطقة الشرق الأوسط بداية من أفغانستان وحتى العراق.

"تجسيد الغياب" هذا هو الإسم الذي يحمله النصب التذكاري الذي يشتمل على ساحتين مربعتين مكشوفتين فيهما بركتان غائرتان تمثلان "موضعي أساسي" البرجين التوأمين، وتشير البركتان إلى أكثر من معنى، حيث يدل تدفق المياه على دموع الأمريكيين على ضحاياهم، وعمقهما الذي يصل إلى 22 مترا يدل على الجرح الغائر الذي خلفه الهجوم، بينما ترمز المياة إلى "الحياة" في مقابل "الدمار" الذي وقع.

وتحيط بالنصب التذكاري حديقة تظللها أشجار البلوط وستقود ممرات الزوار من البركتين إلى النصب ذاته، حيث يمكنهم مشاهدة بركة أكبر "تتدفق مياهها إلى هوة ساحقة"، وعلى أطرافها أسماء جميع ضحايا الهجومين في العامين "1993 و2001".

5 آلا فرد يمثلون ست قارات قدموا تصميمات مقترحة للنصب التذكاري

وقيل إنه قد قدم أكثر من خمسة آلاف فرد، يمثلون ست قارات، وثلاثة وستين بلدا وتسعة وأربعين ولاية أميركية، تصميمات مقترحة للنصب التذكاري وأمضت هيئة المحكمين أكثر من أربعة أشهر في دارسة كل تصميم مقترح.

وأعلنت الهيئة في التاسع عشر منوفمبر 2003،عن وصول نحو تسعة مرشحين لبلوغ المرحلة النهائية، وذلك في معرض مفتوح للجمهور في الحديقة الشتوية لمبنى المركز المالي العالمي، فيما أعلنت هيئة المحكمين في السادس من يناير 2004، عن تصميم النصب التذكاري الفائز والذي يحمل إسم "تجسيد الغياب"مُقدماً من قِبل المهندس المعماري مايكل آرد، ومهندس الحدائق بيتر ووكر.

لا يقتصر الأمر على هذا الحد، إذ يربض أمام البركتين كشك صغير به هدايا تذكارية عن الهجوم، كما يقع أسفل البركتين متحف يضم بعض آثار الهجوم ومقتنيات عدد من الضحايا، ويمكن للزوار أن يشاهدوا أساس مركز التجارة العالمي وجزء من جدار أقيم للحيلولة دون وصول مياه نهر هدسون إلى الموقع، وقد وضع المصممان صالات لإقامة المعارض وقاعات للمحاضرات ومكتبة أبحاث أيضا في هذا المركز، حيث يشتمل التصميم على غرفة خاصة جدا ستضم بقايا الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم والموضوعة في وعاء حجري كبير.

وقد تقرر بناء 4 أبراج حول النصب التذكاري لمبنى التجارة العالمي، حيث افتتح البرج الرئيسي، والمعروف باسم برج الحرية عام 2013 ويسمى مركز التجارة العالمي"1″، ويعد أعلى مبنى في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويصل ارتفاعه إلى 541 مترا، وفي ذات العام افتتح مركز التجارة العالمي 4 والذي يعرف بشارع 150 أو شارع غرينتش.

وفي عام 2018 بعد سنوات من التأخير والمشكلات المالية، افتتح في نيويورك البرج الثالث من مبنى "مركز التجارة العالمي الجديد" رسمياً ، والمكون من 80 طابقا والمعروف باسم “مركز التجارة العالمي" وهو خامس أعلى مبنى في مدينة نيويورك بارتفاع 330 مترا، ويذكر أن البرج الثاني في مشروع مركز التجارة العالمي والمعروف باسم "مركز التجارة العالمي2" مازال ينتظر مستأجر رئيسي للمبنى وتمويل لاستكمال البناء.

وجدير بالذكر انه تم افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي رسميا في 4 أبريل عام 1973 قبل نحو 28 عاما من الهجوم عليه فيه في 11 سبتمبر 2001، وكان المبنى يتكون من برجين، الأول بطول 417 متراً، والثاني بطول 415.1 متر، وكانا حينها أطول مباني العالم.