بسبب كورونا.. أمريكا تغير طقوس إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر للمرة الأولى

على مدار الـ 18 عاما الماضية، كانت طقوس إحياء ذكرى 11 سبتمبر، متشابهة إلى حد كبير، الآلاف يجتمعون في موقع مركز التجارة العالمي لتكريم ما يقرب من 3000 شخص لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، لكن إحياء الذكرى هذا العام ستكون مختلفة تماما، بسبب جائحة فيروس كورونا.

للمرة الأولى تم تغيير الوقفة الاحتجاجية الصباحية السنوية في النصب التذكاري والمتحف الوطني في 11 سبتمبر، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للأزمة الحالية لحماية المجتمعين هناك من الإصابة المحتملة، ومن المقرر أن تجتمع عائلات ضحايا الحادث في الموقع، ولكن للمرة الأولى، لن يتضمن البرنامج قراءة حية لأسماء الضحايا، وبدلا من ذلك، سيذاع تسجيلاً لأسماء الضحايا، لتكريم ذكرى أولئك الذين فقدوا في المأساة، وفقا لما نشره موقع صحيفة "نيويورك مترو".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن البعض شعر بالانزعاج من التغيير وأصروا على استمرار القراءة الحية للأسماء بغض النظر عن الوباء، واستجابت لذلك مؤسسة "ستيفن سيلر" وهي منظمة غير ربحية تم تسميتها على اسم رجل إطفاء فقد في 11 سبتمبر، وسوف تنظم قراءة حية لأسماء الضحايا في زاوية شارع ليبرتي وتشرش.

ومن المتوقع أن يشارك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في حفل قراءة الأسماء، والذي أشارت مؤسسة "سيلر" إلى أنه سيضم 140 مشاركا ملتزمين بارتداء الأقنعة الواقية ومحافظين على قواعد التباعد الاجتماعي.

يبدأ الاحتفال التذكاري الرسمي في متحف 9/11 التذكاري، في الساعة 8:30 من صباح الجمعة، في مركز التجارة العالمي، على بعد مسافة قصيرة من آثار البرجين التوأمين اللذين انهارا في ذلك الصباح المأساوي.

سيتم الترحيب بعائلات ضحايا 11 سبتمبر في النصب التذكاري، وسيُطلب منهم ارتداء أقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم من الإصابة المحتملة بـ "كوفيد -19"، أثناء تشغيل تسجيل أسماء الضحايا، وسيكونون موضع ترحيب للعثور على أسماء أحبائهم على البرك العاكسة، أو الجلوس على أحد المقاعد العديدة في الموقع.

وستكون هناك ست لحظات صمت، تشير إلى الجدول الزمني للهجمات: الساعة 8:46 صباحًا، لحظة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية المختطفة 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، والساعة 9:02 صباحًا، عندما ضربت الرحلة 175 التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" المختطفة البرج الجنوبي للمركز التجاري؛ و9:37 صباحًا، عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية المخطوفة 77 في البنتاجون؛ و9:59 صباحًا ، عندما انهار البرج الجنوبي؛ والساعة 10:02 صباحًا، عندما تحطمت طائرة يونايتد إيرلاينز الرحلة رقم 93 في شانكسفيل، بنسلفانيا؛ و10:29 صباحًا، عندما انهار البرج الشمالي.

وفي ذلك الوقت تقوم دور العبادة في جميع أنحاء مدينة نيويورك، بقرع أجراسها في الساعة 8:46 صباحًا لتكريم ضحايا 11 سبتمبر.

بعد اكتمال الحفل، سيتم اصطحاب أفراد أسر الضحايا للقيام بجولة في متحف 9/11 التذكاري، والذي سيعاد افتتاحه بالكامل للجمهور في 12 سبتمبر بعد ما يقرب من ستة أشهر من الإغلاق بسبب الوباء.

وقال المتحف في بيان "نتفهم خيبة الأمل التي أعرب عنها البعض داخل مجتمع 11 سبتمبر بشأن تغيير هذا العام، إن حماية صحة وسلامة الجميع في النصب التذكاري والمتحف مسؤولية كبيرة، ولذا فإن قرارنا على الرغم من صعوبة اتخاذه هو عدم وضع العائلات، التي عانت بالفعل كثيرًا، في خطر إضافي، مع الحفاظ على الالتزام التام بتمكين جميع الحاضرين من سماع أسماء أحبائهم التي يتحدث بها أفراد الأسرة في مكان هادئ ومقدس للنصب التذكاري".