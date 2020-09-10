شريف حلمي لـ "الوطن": الحمدلله ابني بخير وحالته مستقرة

قال الفنان شريف حلمي، إن ابنه هشام 24 سنة، والذي تعرض أمس لحادث مروري أثناء عودته من التصوير وقيادته لسيارته بمنطقة أكتوبر، بخير وحالته مستقرة.

وأضاف حلمي في تصريح لـ"الوطن"، أن هشام به إصابات طفيفة عبارة عن كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، كما توجد إصابه بالكتف نتيجة تصادم السيارة، موضحا أنه يمكث حاليا في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحته.

يذكر أن شريف نجل الفنان شريف حلمي قد تعرض أمس لحادث سير على الدائري، ونقل إلى أثرها إلى مستشفى الهرم لتلاقي العلاج.

حيث كتب شريف حلمي، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري ، وهو الآن في العمليات بالمستشفى".

وأضاف: "الحمد لله في السراء والضراء اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.. مطلوب الدعاء له بالنجاة".