المليجي: 40% فقط من أعضاء نقابة المهن العلمية يسددون الاشتراكات

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، إنه فيما يتعلق بالواقع المالي لصندوق المعاشات، فقد قامت النقابة في 2014 بعمل دراسة للصندوق أوضحت أن إجمالي المبالغ المطلوب توفرها لصندوق المعاشات شهريا يجب ألا تقل عن 2.8 مليون جنيه.

وأوضح المليجي في تصريح له أن الدراسة بينت استحالة صرف المعاشات في ظل ضعف إيرادات الصندوق لا سيما أن 40 % فقط من أعضاء النقابة هم الذين يسددون اشتراكاتهم السنوية، فضلا عن عدم قيام الشركات الوارد ذكرها بقانون المهن العلمية بسداد التمغات المستحقة لنقابة العلميين لأكثر من 30 سنة وهي تمغات من المفترض أن تكون مصدرا أساسيًا للمعاشات إلى جانب الاشتراكات، الأمر الذي تسبب في عجز ضخم بصندوق المعاشات عام 2018 بلغ 38 مليون جنيه.

وأضاف: "تقوم هيئة المكتب بسد هذا العجز من صناديق الخدمات التي تقدم للأعضاء وهو الأمر الذي يضعف الخدمات".

وأوصت الدراسة الاكتوارية بأن الضمانات التي يترتب عليها استمرار صرف المعاشات ثلاثة، وهي: تحصيل الدمغات الانتاجية المقررة بالقانون على الشركات المنصوص عليها، مع زيادة فئة التحصيل من القرش إلى الجنيه، وعمل استثمارات لوقف أرباحها على صندوق المعاشات، وانتظام الأعضاء في دفع اشتراكاتهم، وتطبيق قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن السداد لأكثر من سنتين.