تدير 15% من الاحتياطي العالمي.. أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين

تعتزم شركة أرامكو السعودية، الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر، وذلك مساء اليوم الخميس، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من غد الجمعة 11 سبتمبر 2020.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إنه يتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير، وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وفي نوفمبر 2019، قررت الحكومة السعودية إدراج أسهم شركة النفط السعودية أرامكو في بورصة الرياض، في أكبر عملية طرح أسهم في العالم.

تأسست أرامكو عام 1933 عندما أبرمت السعودية اتفاقا مع شركة ستاندرد أويل الأمريكية "شيفرون" لاحقا ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية للتنقيب عن النفط وإنتاجه في السعودية، وعرفت باسم أرامكو عام 1944 وهذا الاسم هو اختصار لشركة النفط العربية الأمريكية.

بدأ أول إنتاج لها من بئر دمام 7 عام 1938، وظلت الشركة تتحول تدريجيا إلى ملكية السعودية حتى أصبحت مملوكة للدولة بالكامل عام 1980، وفي عام 2015 فصلت الشركة إداريا عن وزارة النفط وتشكل مجلس أعلى لها برئاسة ولي ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان، وقال المجلس إن هذا التغيير من شأنه إعطاء المزيد من الاستقلالية لأرامكو، ويتكون المجلس من عشرة أعضاء، خمسة منهم من أعضاء في مجلس إدارة أرامكو.

وتتولى الشركة إدارة احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 265 مليار برميل (15 في المئة من الاحتياطي العالمي)، واحتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم مكعب.

تمتلك الشركة مصافي وناقلات نفط وأنابيب نقل نفط ومراكز بحوث في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم، ويعمل بالشركة 65 ألف موظف.