اختتام السنة القبطية رقم 1736 اليوم

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بنهاية الشهر الثالث عشر والأخير من السنة القبطية التي تحمل الرقم 1736.

وحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 5 من شهر نسيء لعام 1736 قبطيا، ويدون "السنكسار القبطي"، أن معنى الشهر "العقيب"، وتأتي تسميته من "النسيان" أو "النسي" ويعرف باسم الشهر الصغير، وهو خمسة أيام في ثلاث سنوات متتالية وفي السنة الرابعة يكون فيها ستة أيام.

والتقويم القبطي يتكون من "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.