سفير مصر بالسودان: الوجود المصري في جوبا شهد نقلات نوعية كبيرة

قال السفير محمد منصور سفير مصر في جنوب السودان، إن هناك 300 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان، والتي تسببت في أضرار كثيرة لتمتد آثارها لتصل إلى المنازل والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يواجه ظروفا إنسانية صعبة للغاية.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الوجود المصري في جنوب السودان شهد نقلات نوعية كبيرة في مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بالمجال الصحي، ومجالات الكهرباء والري.

وأوضح منصور أن الوجود المصري في جنوب السودان ممتد وقوي قبل أن تنفصل عن دولة السودان، مشيرًا إلى أن العودة المصرية لاحتضان أفريقيا كانت قوية، حيث هناك تواجد مصري ونشاط ملحوظ في الدوائر الأفريقية بشكل عام بما ينعكس على الدوائر القريبة المرتبطة بمصر طبيعيًا بشكل مباشر.