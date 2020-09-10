غدا.. عودة قداسات الجمعة للكنائس الأرثوذكسية بعد 6 أشهر من التوقف

تعود غدا، قداسات الجمعة إلى الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بعد توقف دام 6 أشهر بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن عودة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع، سيتم بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس، من حيث العدد المسموح له بالمشاركة، والاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات الصادرة من قبل، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شدد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا سيما مع عودة الطلاب إلى دراستهم، مشيرا إلى أنه مازال "خطر الوباء قائم".

وخلال أول عظة له بعد استئناف اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد مساء الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي الفيروس بمصر والعديد من دول العالم، أضاف البابا: "ربنا يحفظنا من هذا الوباء احتفظوا بكل الإجراءات الصحية من غسيل الأيدي عدة مرات وارتداء الكمامات ومع دخول المدارس قوموا بتوعية أولادكم ونشكر ربنا أن بلادنا مستورة اقتصاديًا بخلاف دول أخرى".