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محافظ أسيوط: تفعيل المعاينات على الطبيعة لتسعير أملاك الدولة

كتب:

سعاد أحمد
06:12 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
جانب من أعمال لجنة المعاينات لتسعير الأراضي بأسيوط

جانب من أعمال لجنة المعاينات لتسعير الأراضي بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط على أهمية تفعيل المتابعات والمعاينات على الطبيعة لمراجعة تسعير أملاك الدولة ضمن منظومة التقنين واسترداد حق الشعب للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة مشددًا على الإسراع في منظومة التقنين واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة.

وترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، لجنة مكبرة لإجراء المعاينات على الطبيعة لأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها، وجرى معاينة الأراضي بمناطق بقرى مركز القوصية بمشاركة "هويدا شافعي" رئيس المركز ولجنة أملاك الدولة بالمركز وممثلي الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة، وأكد "الطيبي" استمرار العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة  والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

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