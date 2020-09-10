"العربي الحديث" ينشر تفاصيل اجتماع إرشاد الإرهابية برئاسة إبراهيم منير

نشر موقع العربي الحديث، محضر اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية تحت رئاسة الإرهابي إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد الجماعة عقب القبض على الإرهابي محمود عزت بالقاهرة.

وقال "العربي الحديث" في تقريره، إن الاجتماع تناول الأوضاع في مصر، و أشار محضر الاجتماع إلى ضرورة استغلال حالة الغصب التي یرصدھا عناصر الاخوان في الجمھوریة و العمل علي إشعال فتیل الثورة و انتظار التحرك الثوري الذي قد یصل بالجماعة إلى أھدافھا.

"العربي الحديث": اجتماع "الإرهابية" يدفع شباب الجماعة لاستخدام مزيد من العنف

وأضاف "الموقع" أن محضر الاجتماع استشهد بعدد من كلمات سید قطب و وصفه بالشھید علیه رحمة الله، ویعتبر ھذا الأمر من أھم بصمات محمود عزت في قیادة الجماعة. الأمر الذي قد یدفع شباب الجماعة إلي استخدام مزید من العنف، وزعم محضر اجتماع الجماعة والذي موقع العربي الحدیث على نسخة منه أثناء توزیعه، أن الشعب المصري يتعرض لظلم واستبداد.

وأشار البيان التحريضي إلى بعض الوقائع الكاذبة التي تتعلق بمواجهة الدولة لمخالفات البناء، وحرض بيان الإرهابية على ممارسة العنف واستخدم عبارات سيد قطب، حين قال: "إن العالم یعیش الیوم كله في جاھلیة، ھذه الجاھلیة تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوھیة، وھي الحاكمیة، إنھا تسند الحاكمیة إلى البشر لذا وجب التنبیه لاعداد العدة من خلال الجاھزیة بصورة دائمة لأي تحرك ثوري یمكن ان یصل بنا لھدفنا علي أن یتم إعلامكم قبیل الموعد مباشرة، وفقكم الله لما فیھ الخیر لمصر ولوطننا".

وظهرت حالة من الغضب داخل صفوف تنظيم الإخوان، بعد تعيين إبراهيم منير مرشدًا عامًا للجماعة، ما دفع التنظيم، لإصدار بيان تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل، حول رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدًا للجماعة.