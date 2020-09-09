العربي الحديث: تفاقم الانشقاقات داخل تنظيم جماعة الاخوان الارهابية

نشر موقع العربي الحديث، تقريرًا عن الانشقاقات التي ضرب تنظيم الاخوان الارهابي، وأوضح أن العديد من التقارير والدراسات كشفت أثار الضربة الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان مؤخرًا بعد إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي كان یمثل حلقة الوصل بین ما تبقى من الھیكل التنظیمى للجماعة ومصادر دعمھا إقلیمیًا وغربیًا، والمسؤول عن العملیات المسلحة داخل وادى النیل.

وأضاف العربي الحديث، اليوم، أن القبض على محمود عزت، فى الثامن والعشرین من الشھر الماضى، كان مثل ضربة أمنیة موجعة، عمقت الخلافات المشتعلة بین الھیاكل التنظیمیة الإخوانیة في الخارج، والتي سرعان ما وقعت ھى الأخرى فریسة لتجاذبات محور ”إسطنبول – الدوحة“ حیث سعى قطبى المحور لإدارة التوجيه العام ولا سیما الإعلامى للتنظیم وفقًا لرؤیته، وهو ما دفع ذلك إلى تفاقم الخلافات وظھورھا للعلن بین مختلف المنصات الإعلامیة الإخوانیة وكذا عناصر وشخصیات النخبة.

حالة غضب بين شباب الجماعة بعد تعيين إبراهيم منير مرشدا

وظهرت حالة من الغضب داخل صفوف تنظيم الإخوان، بعد تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة، ما دفع التنظيم، لإصدار بيان تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل، حول رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.

وجاء في بيان للتنظيم الإرهابي، نشره موقع العربي الحديث، قبل أيام: "في هذه الأوقات الدقيقة، إذ نهيب بالمكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهورية، باحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة، وإيصال الصورة كاملة، بشأن الظروف التى صاحبت اختيار السيد إبراهيم منير، ليكون قائما بأعمال المرشد، وهى المسئولية الصعبة التى رفض الكثيرون توليها فى هذا التوقيت الحرج".

وأضاف البيان: "بناء عليه، فإننا نهيب بكل الشباب على مستوى الجمهورية، بالالتزام المطلق والطاعة الواجبة، وعدم الالتفاف حول الصف، ومحاولة التوحد ضد ما نتعرض له من أزمات وابتلاءات والله ولي التوفيق".