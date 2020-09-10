وزيرة الصحة: لا غنى عن المدارس.. والأطفال أقل عرضة لكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قدوة حسنة للمسؤول السياسي الذي يمتلك رؤية واضحة ويستطيع ترجمة رؤية القائد الأعلى إلى مستقبل كبير، مشيرةً إلى أنه لولا هذه الرؤية لشهدت إدارة الأزمة بخصوص العملية التعليمية الكثير من التحديات، لكن بفضل رؤيته كانت مصر في أمان.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي: "أرحب بالفنان المحترم جدًا أحمد أمين، الذي أقنع الكثير من الأطفال بأهمية الصحة المدرسية وكان مثلًا رائعًا جدًا للمزيد من الصحة للأطفال، وأشكره على تلبية الدعوة في وقت قليل جدًا، حيث تحدثنا إليه في الثانية عشرة من منتصف الليل".

وتابعت، أن الصحة النفسية والتربوية مكون كبير جدًا لصحة الطفلة، موضحةً: "مفيش حاجة اسمها غنى عن المدرسة، وبالتنسيق الكامل مع لجنة الأزمات بقيادة رئيس الوزراء، اتخذنا قرارات إغلاق وفتح المدارس وعمل امتحانات بشكل أصبح نموذجًا في كل العالم".

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وأردفت، أن الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنهم إذا أصيبوا به فإن علاجهم يكون بسيطًا للغاية وأن نسبة الوفاة بينهم قليلة للغاية.