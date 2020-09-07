كورونا يعيد هالة زايد للصين ثانية بسبب اللقاح

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أبدت استعدادها لزيارة مقر إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تجري التجارب السريرية على إحدى لقاحات كورونا بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية، أن الوزيرة حصلت على دعوى مسبقة كان قد وجهها السفير الصيني للوزيرة خلال زيارته الأخيرة للوزارة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتحدد توقيت سفر الوزيرة إلى الصين، ومن المتوقع أن يكون في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وكان الوفد الصيني قد أجرى زيارة، صباح اليوم، للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مشيدًا بمدى جاهزية الشركة للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته.

وأوضح "مجاهد" أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الشركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية الخاصة بإنتاج اللقاحات، والتعرف على تكنولوجيا التصنيع الجديدة في إنتاج المستحضرات الدوائية والطعوم والأمصال، مشيراً إلى أن التعاون يمتد ليشمل تصنيع الطعوم والأمصال.