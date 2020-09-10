الصحة: الكشف على 6 ملايين طفل خلال العام الدراسي الماضي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الحملة الإعلامية التوعوية التي ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل بخصوص العملية التعليمية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ستستهدف توعية الأطفال والأسر وبعض رسائل الصحية النفسية والرسائل التربوية.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي: "وزير التعليم من أكثر الناس التي شجعتنا على إدخال مبادرات الصحة العامة بكل سهولة ويسر واحتراف في المدارس، بداية من المسحة الخاصة بفيروس سي حتى الأنيميا والتقزم والسمنة، وفي السنة الأولى 2018-2019 كشفنا على 11 مليون طفل وعالجناهم من الأنيميا والتقزم والسمنة، وكشفا على 6 ملايين طفل وعالجناهم في العام الدراسي الماضي".

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وتابعت، أن دور الشريكين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مهم للغاية، حيث يلعبان دورًا مهمًا فيما يخص الدعم الفني للتأكد من المعايير الفنية، بالإضافة إلى الدور الرقابي لإصدار تقارير تحقق، لمعرفة إذا ما كانت العملية تسير بشكل سليم.