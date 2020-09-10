هالة زايد: خطة الدولة لمواجهة كورونا ستوفر عودة آمنة للمدارس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة صممت أكثر من 2100 انفوجراف و480 فيديو توعوي شوهد أكثر من ربع مليار مرة وتابعه أكثر من 10 ملايين شاب خلال الفترة الماضية.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب تجنب مضاعفة الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتجنب البقاء في الأماكن المغلقة لفترة طويلة دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات إذا لم تتوفر القدرة على التباعد، وحماية الفئات الأكثر عرضة للوفيات والإصابة مثل مصابي الأمراض المزمنة.

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وتابعت وزيرة الصحة: "منظمة الصحة العالمية أوصت بأن تتخذ كل دولة ما يناسبها من إجراءات لمواجهة المرض"، مشيرةً إلى أن مصر وضعت خطة متكاملة فيها نوع من المناورة لمواجهة فيروس كورونا، ما أتاح لها إمكانية الغلق ووضع الامتحانات بشكل سليم وهو ما سيوفر عودة آمنة للمدارس.