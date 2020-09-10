"بيير".. روبوت فرنسي لتذكير المواطنين بارتداء الكمامات

أصبحت الكمامات والأقنعة الواقية جزء أساسي من الواقع اليومي في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي فرنسا أصبح ارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن العامة المغلقة، منذ يوليو الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفي تلك الظروف طور المهندسون الفرنسيون روبوتا يدعى "بيير"، يمكنه اكتشاف ما إذا كان الناس يرتدون قناعًا للحماية من "كوفيد - 19"، وتذكيرهم بارتداء القناع.

تقوم كاميرا مزودة بحساسات حرارية في الروبوت، بمسح وجوه الأشخاص الذين يقتربون منها، وإذا اكتشفت أن النصف السفلي من وجوههم مكشوف، فإنها تنطق العبارة: "عليك دائمًا ارتداء قناع بشكل صحيح"، وإذا رأى أن الزائر يرتدي قناعًا، يتابع الروبوت: "شكرًا لك على ارتداء القناع".

قال جوناثان بويريا، رئيس المبيعات في أوروبا لشركة "SoftBank Robotics"، المصنعة للروبوت، إن الفكرة ليست أن يكون هناك روبوت يكون بمثابة شرطي للذين لا يرتدون أقنعة، ولكنه يقديم لهم تذكير بشكل ودي.

وقال بويريا لـ "رويترز"، إنه يجب على المتاجر أن تعين الناس عند المدخل لضمان احترام ارتداء الأقنعة، يسمح لك الروبوت بتنفيذ تلك المهمة يتمكنوا من التركيز على مهامهم العادية، كلنا بشر.

وأضاف، أحيانًا أخلع قناعي عندما أنزل من الحافلة وأنسى أن ارتديه مرة أخرى عندما أصل إلى المكتب، يقدم الروبوت تذكيرا.

تتراوح تكلفة الروبوت من 17 إلى 20 ألف يورو، وينوي مصمموه توزيعه في الشركات والمتاجر الكبرى، لتذكير الناس وديا بارتداء الأقنعة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يستخدم فيها الروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 120 سم، حيث تم استخدامه في بعض البلدا للترجيب بالزوار في المتاجر والمعارض، بالإضافة إلى الأماكن العامة الأخرى.