"توت" أول شهور السنة القبطية: سمي على اسم إله الحكمة

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بحسب "السنكسار الكنسي"، بداية السنة القبطية الجديدة التي تحمل رقم "1737"، ويحمل أول شهور تلك السنة اسم "توت".

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، 1 توت لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّ شهر "توت" سمي كذلك نسبة إلى الإله "تهوت" أو "تحوت"، وهو إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق، عند المصريين القدماء.

ويشتهر هذا الشهر بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "توت ري لا يفوت"، و"رطب توت".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو "نسئ" يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.