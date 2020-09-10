جورجيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا

قال رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا، خلال جلسة الحكومة، إن الموجة الثانية المتوقعة من وباء فيروس كورونا المستجد، قد بدأت بالفعل، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وأضاف جاخاريا: تشير الـ57 حالة المكتشفة اليوم، والـ44 المسجلة أمس، بشكل مباشر إلى أن الوضع الوبائي في البلاد يتغير تدريجيا، وكما افترضنا بدأت بالفعل الموجة الثانية من الوباء في الخريف.

وأشار إلى أن المهم حاليا هو أنه لا يوجد سبب للذعر، لأننا نسيطر سيطرة كاملة على الوضع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت جورجيا، زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغت 57 إصابة.