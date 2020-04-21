"كيا" تبدأ تصنيع دروع للوجه في جورجيا لمواجهة كورونا

أعلنت "كيا موتورز"، عن بدء إنتاج دروع الوجه مصنعها في "ويست بوينت"، بجورجيا، جاء ذلك وفقاً لمانشره موقع الشركة، ردا على النقص في جميع أنحاء البلاد من معدات الحماية الشخصية، بسبب جائحة COVID-19.

وسيجرى تقديم التبرعات الأولية للدروع الواقية للاستخدام الطبي التي تم تجميعها في جورجيا وألباما ونيويورك وكاليفورنيا، وزيادة الإنتاجية الشهرية إلى 200 ألف وحدة.

يذكر أن "كيا" تبرعت بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار لشركاء غير ربحيين متعددين يساعدون الشباب الذين لا مأوى لهم على الصعيد الوطني، بما في ذلك الأطفال والأسرة، كجزء من استجابة العلامة التجارية المستمرة للأزمة الصحية (COVID-19).