فوائد بنكية يومية لأصحاب "كارت المعاشات".. وصرف "ميزة" مجانا

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن هناك توجهًا لتحويل "كارت المعاشات" إلى كارت يشمل جميع الخدمات المصرفية، ليتضمن الإيداع النقدي والسحب والشراء من أي مكان، بالإضافة إلى سداد الفواتير الحكومية وغيرها.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إن "صاحب المعاش هيكون عنده حساب سواء في البنوك أو البريد وممكن ياخد عليه فائدة يوم بيوم"، مشيرًا إلى أن كارت المعاشات الحالي يستخدم في عملية السحب النقدي فقط، ولا يوجد له أي استخدام آخر.

وواصل: "حبينا نضيف مزايا لأصحاب المعاشات، وبالتالي تم معاملة الكارت معاملة اللى عنده حساب في البنك".

وذكر أنه 6.5 مليون مواطن لديهم الكارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهناك خطة للحصول على "كارت ميزة" مجانًا.