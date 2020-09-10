القومية للتأمينات: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات مجانا وبعائد يومي

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إن جميع كروت "ميزة"، والتي يرغب أصحاب المعاشات في الحصول عليها لتحويل جميع استحقاقاتهم عليها، يتم استخراجها مجاناً بدون أي رسوم إدارية.

وأشار "عوض"، إلى أن هذا التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة.

وأكد فى بيان له، أنه يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وتابع بأن هناك فترة زمنية ما بين 6 إلى 8 شهور سيتم تحويل كافة استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم ما يقارب 6.5 مليون مواطن إلى الصرف عن طريق كارت "ميزة" تدريجياً، حيث تم تحويل ما يقارب من نصف المليون مواطن خلال الشهر الجاري.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيًا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أنّ المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنّه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة.