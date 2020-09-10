فيديو.. هلع في بيروت بعد حريق هائل في المرفأ وإخلاء المباني المحيطة
كتب:
محمد علي حسن
01:10 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
حريق مرفأ بيروت
سادت حالة من الذعر لدى المواطنين والمارّة بعد حريق مرفأ بيروت، كما عمد البعض إلى إخلاء المباني المحيطة بالمرفأ.
وكان شبّ حريق كبير عند مدخل مرفأ بيروت إلى جانب العنابر المتضررة، وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ حريق المرفأ اندلع في المنطقة الحرة.
وأفادت معلومات عن اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه بعد.
وبحسب قناة "LBCI"، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.
فيديو بعبر عن حياة اللبنانيين اليومية.— NicoleHajal (@NicoleHajal) September 10, 2020
خوف هلع قلق وسلطة مجرمة pic.twitter.com/MDciOu0qs9
من جهتها، أفادت قناة "MTV" بأنّ الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في المرفأ علماً أنّ المواد المشتعلة غير خطرة.