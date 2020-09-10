فيديو.. هلع في بيروت بعد حريق هائل في المرفأ وإخلاء المباني المحيطة

سادت حالة من الذعر لدى المواطنين والمارّة بعد حريق مرفأ بيروت، كما عمد البعض إلى إخلاء المباني المحيطة بالمرفأ.

وكان شبّ حريق كبير عند مدخل مرفأ بيروت إلى جانب العنابر المتضررة، وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ حريق المرفأ اندلع في المنطقة الحرة.

وأفادت معلومات عن اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه بعد.

وبحسب قناة "LBCI"، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.

فيديو بعبر عن حياة اللبنانيين اليومية.

خوف هلع قلق وسلطة مجرمة pic.twitter.com/MDciOu0qs9 — NicoleHajal (@NicoleHajal) September 10, 2020

من جهتها، أفادت قناة "MTV" بأنّ الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في المرفأ علماً أنّ المواد المشتعلة غير خطرة.