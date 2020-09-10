فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر تصل إلى موقع حريق مرفأ بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بوصول سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت، وتعمل على اخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.

وقال مصدر عسكري لبناني إن"حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.