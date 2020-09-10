الجيش اللبناني يوجه مروحيات لمرفأ بيروت ويخلي الطريق المجاور له
كتب:
وكالات
01:10 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
حريق مرفأ بيروت
طالب الجيش اللبناني بالابتعاد عن موقع الحريق في مرفأ بيروت، بعد توارد معلومات عن توجه مروحيات الجيش اللبناني لإطفاء الحريق، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل. كما طالب الجيش بإخلاء الطريق المجاور لمرفأ بيروت.
وقال مصدر عسكري لبناني إن حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.