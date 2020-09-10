"نقل البرلمان" تؤيد رؤية السيسى لتطوير ميناء أبوقير

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، تأييده التام لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير ميناء أبو قير، ليصبح الأكبر على مستوى البحر المتوسط.

وأشاد النائب بالقضايا التي تناولها الرئيس السيسي في اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وكلٍ من لوك لويس، المدير العام لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، مُثمنًا مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبوقير بشكل شامل، والاتفاق مع أكبر شركة في أوروبا في بناء المواني، على القيام بأعمال تكريك الميناء.

وذكر أن هذا الاتفاق يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبوقير، بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويًا، خاصة ان الرئيس السيسى أشاد بالسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال.