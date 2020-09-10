موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، في إطار مباريات إياب الجولة 26 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

تقام مباراة بيراميدز والمصري على ستاد " برج العرب"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، بصوت المعلق الرياضي "أيمن الكاشف، ويكون الحكم الأول للمباراة إبراهيم نور الدين، والحكم الثاني هاني العراقي والحكم الثالث محمد عزازي والحكم الرابع أحمد علي.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

وتنطلق مباراة بيراميدز والمصري في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس، والواحدة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما فريق المصري البورسعيدي بالمركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.