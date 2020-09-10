ماجي بو غصن بعد حريق مرفأ بيروت: "بتخبوا إيه والناس مرعوبة"

شنت الفنانة ماجي بو غصن، هجومًا عنيفًا على الحكومة اللبنانية بعد اندلاع حريق في مرفأ بيروت، قبل قليل، قائلة: "شو عم تحرقوا بالمرفأ؟".

وكتبت "بو غصن" عبر حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات "تويتر": "ما حدا يقول زبالة.. كل شيء بتقولو كذب.. شو عّم تخبوا؟ شو عّم تخبوااا على ضهر الناس المرعوبة".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بوصول سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت، وتعمل على اخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.

وقال مصدر عسكري لبناني إن حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية، المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

ومن جانبه قال مدير مرفأ بيروت لوسائل إعلام محلية، إنه من المبكر معرفة سبب الحريق.