وقعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، ضحية لحلقة اليوم من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وعلق مقدم البرنامج رامز جلال عند ظهر ماجي قائلا: "ماجي أبو غصن مش بتروح لكوافير دي بتروح لجنايني، وأما بتعتطش مش بتشرب من إزازة بتشرب من خرطوم، مرقة دجاج ماجي أبو غصن".

وأضاف: "دي طاقية اللي لبساها دي ولا شمسية"، وعن حبها لسعاد حسني علق قائلا: "أنت ممكن تبقي أكرم حسني مش سعاد حسني".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.