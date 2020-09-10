رئيس جامعة أسيوط يوضح تفاصيل إنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء

علّق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على تفاصيل إنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بالجامعة، مؤكدًا أنه معهد دراسات عليا يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا صناعة الدواء، وهو مختص في دراسات تطوير وابتكارات الأدوية الحديثة.

وأضاف الجمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن شروط الالتحاق بالمعهد، هو أن يكون حاصل على بكالوريوس إحدى الكليات "الصيدلة، الطب البيطري، أو الطب البشري".

وتابع، أن جامعة أسيوط تهتم بالدراسات البينية التي تتناول أبحاث تشمل أكثر من كلية، لأن طبيعة الأبحاث حاليا لم تعد تقتصر على كلية بعينها وتشترك فيه أكثر من كلية، مشيرا إلى أن العام الماضي صدر قرار وزاري من مجلس الوزراء بإنشاء معهد البيولوجيا الجزئية المختص بدراسات البيولوجيا الجزئية والوراثة، ويشارك فيه أكثر من كلية.

وأوضح الجمال أن جامعة أسيوط بصدد إنشاء أكبر مركز أبحاث موجود على مستوى الجامعات المصرية، على مساحة كبيرة.