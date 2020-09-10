الدقهلية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لموسم الشتاء

أعلن محافظ الدقهلية، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة استعدادا لموسم الشتاء وهطول الأمطار تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة استعداد المحافظات لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة والتي تشهدها بعض المحافظات.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، إن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، استعدادا لموسم الشتاء.

ونوه بأنه جرى توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بضرورة رفع أي مخلفات وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار مع عمل الصيانات اللازمة.

وأضاف في بيان، أنه وجه بعمل الإصلاحات والميول اللازمة لها مع تشكيل فرق بجميع الوحدات المحلية لمتابعة انسيابية صرف مياه الأمطار والتعامل فورا مع أي حالات انسداد.

وأوضح أنه جرى دعم الوحدات المحلية بـ12 سيارة كسح مياه جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 2021، لافتا إلى أنه وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأهمية مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه.