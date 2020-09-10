6 معلومات عن سيدة القطار بطلة واقعة "المجند والكمسري"
كتب:
خالد عمار
05:02 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
صفية ابراهيم سيدة القطار
تنشر "الوطن" 6 معلومات عن بطلة واقعة المجند والكمسري، التي وقعت على متن القطار المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس وهي:
1- تدعى صفية إبراهيم، 50 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى.
2- زوجة لموظف، وتعمل معلمة في إحدى مدارس المحلة الكبرى.
3- لديها 3 أبناء، واحد مهندس والثاني حاصل على بكالوريوس تربية، والثالث طالب بكلية الهندسة.
4- كانت ذاهبة لفرح ابنة شقيقتها في مدينة بركة السبع بالمنوفية.
5- المجند أصر على سداد سعر التذكرة بالكامل لها.
6- القوات المسلحة وجهت لها الشكر في بيان رسمي.