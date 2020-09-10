انتقاد "سيدة المحكمة" ودعم "سيدة القطار".. الشهامة تكسب عند المصريين

نموذج مختلف بين واقعة لقت استحسان المواطنين، وأخرى أثارت غضبهم، كانت امرأتان بطلة الواقعة الأولى والثانية، الأولى عرفت بـ"سيدة القطار"، والثانية عرفت بـ"سيدة المحكمة".

سيدة المحكمة والاعتداء علي ظابط الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيديو أثار غضب الكثيرين، وتتضمن مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة تعمل مستشارة، حيث قامت بتوجية السباب للضابط وتمزيق رتبته الميري، وذلك بسبب طلب الأخير من السيدة أن ترتدى الكمامة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع سيدة المحكمة وفقًا للقانون، وقرر النائب العام إحالة السيدة المتهمة للجنايات. وقررت النيابة الإدارية إنهاء خدمة السيدة صاحبة الواقعة وإحالتها للتقاعد.

سيدة تساند أحد المواطنين داخل القطار بعد واقعة الكمسري

في المقابل، وبعد أيام قليلة من الواقعة، ظهر نموذج آخر لسيدة تساند مواطنًا داخل قطار بعدإهانة كمسري له بسبب تذكرة القطار، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو نال إعجاب الكثيرين، يظهر به رئيس قطار المنصورة - القاهرة، ومحصل أثناء مشاجرتهما مع مواطن لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار، فقامت إحدى السيدات بدفع قيمة التذكرة، قائلة: "اقعد يا ابنى أنا عندى 3 صبيان زيك"، ولكن الشاب رفض وجمع المبلغ من جيوب حقيبته لرده لها.

وقالت مواطنة تدعى "دعاء هلال" تعليقًا على الواقعة عبر فيس بوك: "ست بمليون راجل ولازم الكمسري يتحاسب، وجاءت معظم التعليقات مؤيدة للسيدة ومشيدة بشهامتها.

من جانبها تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق أحد ركاب القطار، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.