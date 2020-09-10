اجتماع نائب وزير الصحة مع "اليونيسيف" و"شباب مصر" للتوعية بـ كورونا

عقد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، اجتماعًا ضم بعض مديري الإدارات الفنية بالمجلس القومي للسكان، وممثلي "مبادرة شباب مصر"، من منظمات الطلبة بكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، وكذلك ممثلي منظمة اليونيسيف الداعمة للمبادرة، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الصحة والتضامن والشباب والرياضة والأوقاف، وذلك للتنسيق فيما بينهم، ووضع خطة التثقيف والتوعية بفيروس كورونا، وسبل الوقاية والحد من انتشار العدوى.

وتستهدف "مبادرة شباب مصر" خلال الفترة المقبلة، توعية 75 ألف مواطن في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق بين شباب المبادرة، وكوادر الوزارات مثل الرائدات الريفيات والدعاة والمشاركين من الجمعيات الأهلية، لتوحيد الجهود وتعظيم المردود المجتمعي.

في السياق ذاته، بدأ المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في ضوء الاتفاقية المبرمة بينهما، العمل على بناء قدرات المسئولين بأفرع المجلس بالمحافظات المختلفة، بهدف إعداد خطط التثقيف والعمل الميداني بالمديريات التنفيذية، وكذلك على آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى إعداد التقارير، وعرضها على المحافظين ومتخذي القرار.