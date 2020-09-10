قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لسلاح المشاة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 480 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية "اليوبيل الماسي" لسلاح المشاة.

وتضمن القرار، تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها "ميدالية اليوبيا الماسي لسلاح المشاة"، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على إنشاء إدارة المشاة وتكون من طبقة واحدة "من النحاس المطلي باللون الذهبي"، طبقا للرسوم والمواصفات المرفقة وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

وتمنح هذه الميدالية لجميع أفراد سلاح المشاة الموجودين بالخدمة يوم 30 سبتمبر 2011 من الضباط وضباط الصف.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا