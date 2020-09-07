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القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ

كتب:

محمد مجدي
06:55 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة، فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين، والتصدي لأي عدائيات محتملة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.

واتخذت كل إجراءات اليقظة والاستعداد العالي بنطاق محافظات الجمهورية، المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة، لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

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