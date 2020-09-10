أهم المعلومات عن اليوم الوطني السعودية: يوم توحيد المملكة

أعلنت الإمارات تغيير شعار مشاركة الدولة الرسمي المعتمد في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إعلان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مؤكدة أن ذلك "تعزيز لروح الإخوة والتلاحم والتعاضد والمحبة بين البلدين، على مستوى القيادة والشعبين".

وبهذه المناسبة ترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية.

- تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

- يعود التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في 23 ستمبر عام 1932.

- أتى توحيد المملكة بعد نحو 30 عاما من الكفاح المسلح الذي قاده وقتها الملك عبدالعزيز آل سعود منذ سيطرته على الرياض عام 1902، وصولا إلى مناطق أخرى من بينها الحجاز.

- يقام بمناسبة هذا اليوم موسم اليوم الوطني حيث يقام احتفال كبير في جميع أرجاء المملكة يستمر لمدة أيام تقريبا تنتهي بحلول يوم 23 سبتمبر أي ذكرى اليوم الوطني.

- يتم الاحتفال في هذا الموسم بعدد من الألعاب النارية والعروض الغنائية والمهرجانات.

- عام 2005 أعلن يوم 23 ستمبر أجازة رسمية في السعودية بمناسبة اليوم الوطني والذي وافق وقتها الذكرى 75.

- وفي العيد الوطني للسعودية الـ 79 عام 2009 افتتح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم بمشاركة عدد من زعماء وقادة العالم

- وفي اليوم الوطني الـ 84 عام 2014 دشنت أمانة جدة في هذا اليوم سارية لأطول علم في العالم بارتفاع يتجاوز 171 مترا.

- وقد صادف العيد الوطني السعودي الـ 85 عام 2015 يوم عرفة وكان ذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، أمر كان بمثابة عيدين لدى السعوديين.

- يعد الملك فهد بن عبدالعزيز أكثر ملك سعودي احتفل في عهده باليوم الوطني للملكة بـ 23 مرة يليه الملك عبدالعزيز آل سعود بـ 21 مرة.

- العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبدالعزيز هو الملك السابع الذي يحيي ذكرى اليوم الوطني في المملكة.