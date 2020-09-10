رئيس "البرلمان العربي" يتصل هاتفيا بالبرهان لتقديم العزاء في ضحايا الفيضانات

أجرى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، بعبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، حيث قدم رئيس خالص التعازي لفخامة الرئيس وللشعب السوداني الشقيق في ضحايا الفيضانات والسيول التي شهدتها عدداً من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان ودعمه حتى يتجاوز هذه المحنة بسلام، مثمناً عالياً الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم السودان وتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية للشعب السوداني الشقيق.

وجدد رئيس البرلمان العربي توجيه نداءً عاجلاً للدول والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الإغاثية والإنسانية مطالباً بحشد الجهود وتقديم الدعم اللازم والمساعدات الإغاثية والإنسانية للحكومة السودانية حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة ومواجهة الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات والسيول.