مفاجأة.. فتاة الجيزة المغتصبة على يد أبيها حامل في الشهر الثاني

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن الفتاة المغتصبة على يد والدها المزارع حامل في الشهر الثاني.

وذكرت التحريات، أن الأب عاشر ابنته عقب احتجازه لها في المنزل، وأن الفتاة أثناء التحقيق معها ووالدها أصيبت بحالة إعياء شديدة، وعقب طلب رجال المباحث لها رجال الإسعاف وعرضها على الطبيب تبين أن الفتاة حامل في شهرها الثاني.

وأكدت الفتاة أنها لم يقترب منها أحد غير والدها وهو ما سمته اعتداء جنسي تحت التهديد، فيما أنكر الأب الاتهامات الموجه إليه من قبل ابنته، وقررت جهات التحقيق حجز المشكو في حقه على ذمة التحقيقات، كما طلبت عرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير.

كانت جهات التحقيق، بدأت الاستماع إلى أقوال ربة منزل 21 سنة في بلاغها ضد والدها، المزارع يفيد بتعديه جنسيا عليها.

وذكرت مقدمة البلاغ في التحقيقات أن والدها استغل طلاقها عن زوجها وتواجدها بالمنزل واعتدى عليها جنسيا، مؤكدة أنه هددها بالضرب والقتل إذا تحدثت مع أحد، وقام باحتجازها داخل المنزل، وعقب هروبها أبلغت الشرطة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة جنوب المحافظة، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة لمدة أسابيع، وأوضحت التحريات أن الفتاة تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدى رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقي القبض عليه، وأضافت التحريات والتحقيقات أنه جرى اقتياده إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.

وأخطرت جهات التحقيقات التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات تكميلية حول ملابسات الواقعة، وانتقل فريق من المباحث لسماع أقوال الجيران ومناقشتهم حول سلوك الفتاة والأب، ولا تزال التحقيقات مستمرة.