الطب الشرعي: منة عبدالعزيز تعرضت لـ"اعتداء جنسي" وبها إصابات تحت العين والركبة

حصلت "الوطن" على نص تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، والتي تعرضت لواقعة اعتداء من قبل متهمين، في إحدى غرف فندق زوسر بالهرم، في مايو الماضي.

ويُعد التقرير دليلا فنيا، تمت إضافته لأوراق القضية، التي حققتها الجهات المختصة، حيث أثبت الطبيب الشرعي بعيادة العنف ضد المرأة والطفل، أن المجني عليها حضرت إلى العيادة رفقة فرد شرطة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وذلك بتاريخ 30 مايو الماضي، وأثبت أنه أخذ بصمتها على سبيل "الاستعراف".

وأثبت الطبيب، في تقريره، أنه ناظرها وتبين أنها بصحة عامة عادية ووعي وإدراك سليمين، وتبلغ من العمر 17 عاما، كما أقرت هي بذلك.. وتابع: وكان بظاهر عموم جسد المجني عليها الآتي:

- كدم بلون مزرق مصفر بأبعاد 3.5 * 3 سم ويشمل أنسية العين اليسرى.

- سحج مغطى بقشرة بنية جافة شبه دائرية الشكل بقطر 2 سم، بأسفل وحشية الركبة اليمنى.

- أثر التئام في دور التكوين، مغطاة بقشرة بنية جافة، شبه دائرية الشكل، بقطر حوالي 1.5 سم، بأعلى يمين خلفية العنق، تبعد عن الخط المنصف الخلفي، بحوالي 5 سم، وأسفل منبت الشعر الخلفي بحوالي 1 سم.

كما تم فحص المجني عليها موضعيا، ودوّن الطبيب فى خانة "الرأي" ما يلي:

- المذكورة "ثيب" وتعرضت لمواقعة جنسية، منذ فترة زمنية يتعذر علينا تحديدها على وجه الدقة.

- الإصابة المشاهدة والموصوفة بالعين اليسرى، هي ناتجة عن مصادمة بجسم صلب راض.

- الإصابة المشاهدة والموصوفة، هي إصابة احتكاكية بجسم صلب خشن السطح.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات مع 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها منة عبد العزيز، وجاءت أقوال المتهمين صادمة في إقراراتهم على بعضهم البعض أو اعتراف كل منهم على نفسه.

حيث اعترف المتهم مازن الطاهر أنه أقام علاقة مع المجني عليها 6 مرات، على مدار شهر، كما اعترفت المتهمة "شيماء" بأنها نشرت فيديو التعدي على المجني عليها، انتقاما منها ورغبة في فضحها، بينما اعترف المتهم الرئيسي "بيشوي" بإكراه المجني عليها ومواقعتها تحت تهديد السلاح.

وأحالت النيابة العامة المتهمين، الشهر الماضي، للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم اتهامات خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.