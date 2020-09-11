"أيوب": استخدام مبيدات الآفات بطريقة خاطئة يشكل خطراً

أكد الدكتور شريف أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المحاصيل (كروب لايف) أن أى مبيد يتم استخدامه بطريقة غير مسئولة أو عدم دراية بالاستعمال الصحيح يشكل خطراً على البيئة مثله مثل الأدوية التى يتم وصفها من الطبيب والاستخدام بطريقة غير آمنة يشكل خطراً على المستهلك.. وأكد أن هناك إجراءات لا بد أن يتم اتخاذها ضد المبيدات المغشوشة، مثلاً لا بد من إنشاء شرطة زراعية تختص بمكافحة غش المبيدات والتهريب، وتغليظ العقوبة، بالإضافة إلى التوعية المستمرة للمزارعين ودعم من مسئولى الرقابة على المبيدات.

وقال رئيس جمعية «كروب لايف مصر» إن الإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة غش المبيدات تتمثل فى إنشاء قاعدة معلوماتية متاحة لجميع الأطراف المشاركة فى رقابة وتتبع المبيدات للحد من الظاهرة، بالتنسيق مع بوابة الربط الإلكترونى والهيئة العامة للصادرات والواردات، للتعرف على كل الكيماويات، موضحاً أن أسباب ظاهرة الغش تتمثل فى عدم وجود صيغة تنسيق وتعاون فعال بين الجهات المختصة، ولا يزال نظام الرقابة على المنافذ الجمركية وعقوبات الغش الحالية لا تحقق الردع المطلوب لمجابهة الظاهرة، وعدم وجود قاعدة معلوماتية قوية ومتجددة دائماً، والاعتقاد الخاطئ للمزارعين أن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفرة محلياً، وعدم وجود وسيلة بسيطة وآمنة حتى الآن، فضلاً عن الربحية العالية لهذه التجارة، والعادات الخاطئة بعدم الاطلاع الجيد على البطاقة الاستدلالية للمبيد.

وأوضح رئيس جمعية «كروب لايف مصر» أن حجم غش وتهريب المبيدات يقدَّر بـ5 مليارات دولار سنوياً على مستوى العالم، وتأتى فى المرتبة 22 فى قائمة السلع المغشوشة والتى تقدَّر بـ700 مليار دولار، مؤكداً أن نسبة الغش فى مصر انخفضت من 17 إلى 14%. وأضاف أن لجنة المبيدات بالزراعة تعمل على برنامج تدريبى لإخراج 50 ألف مطبق لمعرفة كيفية رش المركب على المحصول بدون حدوث خسائر أو وجود للمتبقيات، حيث إن المبيدات سبب رئيسى فى المشكلات التى تواجه التصدير نتيجة عدم الوعى والاستخدام الخاطئ. ولفت إلى أن أى سلعة يوجد بها غش وتهريب، وأن الجمعية المصرية لحماية المحاصيل بصدد إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة ولجنة المبيدات عبارة عن شفرة سرية على العبوة يصعب تقليدها باستخدام الهاتف المحمول لكشف الغش ودعم الرقابة على المبيدات.

وطالب «أيوب» بضرورة التعاون بين كل من القطاع الخاص والإرشاد لعمل حملات توعية وتدريبات مستمرة للمزارعين والتشديد والرقابة على المنافذ الجمركية، وعمل مشروع قومى وإعطاء الأولوية للقطاع الزراعى قبل الصحة والتعليم.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن مركبات وقاية النبات حفاظاً على الأمن الغذائى، موضحاً أنه لا يمكن استخدام البدائل الحيوية فقط، ولا بد من المكافحة المتكاملة للحفاظ على النبات.