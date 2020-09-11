تبدأ بتحرير محضر.. طرق تسجيل الطفل حال امتناع الزوج عن إثباته بالصحة

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميًا للفصل فيها، وقد تطول مدتها أو تقصر بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها، يكون ضحيتها الأولى الأطفال.

وتستعرض "الوطن"، إجراءات تسجيل الطفل حال امتناع الزوج عن إثباته بمكتب الصحة، وفقا لما جاء على لسان محمد حمزة، الخبير القانوني، والمختص في قضايا الأحوال الشخصية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تسجيل المولود حال امتناع الأب عن قيده بمكتب الصحة

أوضح "حمزه" أنه في حالة امتناع الزوج وأهله عن اثبات المولود تقوم الزوجة بالإجراءات التالية وهى:

ـ تحرير محضر اثبات حالة بأقرب قسم شرطة من قبل الزوجة "الأم" أو أحد أقاربها، يفيد بامتناع الأب عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل المولود بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

ـ التقدم للحصول على مستخرج رسمي من المحكمة التابع لها القسم، مختومة بختم الشعار، بالإضافة إلى إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة امتناع الزوج عن الحضور للتسجيل، على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية.

ـ التوجه إلى مكتب الصحة التابع له المولود، وتقديم إفادة محضر إثبات الحالة المختومة، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي للزوج، صورة وثيقة الزواج، مع الاحتفاظ بالأصل للاطلاع عليها، إخطار الولادة من المستشفى التي تمت بها عملية الوضع.

ـ بعد تقديم المستندات المطلوبة، يتم قيد الطفل في الحال تسجيل بسجل المواليد بمكتب الصحة.