مشرف قطار المنصورة في أول تعليق: المجند من دور ابني وأعتذر عن المشهد

قال عادل صلاح، مشرف قطار المنصورة المساعد لرئيس القطار صاحب أزمة تذكرة المجند اليوم، إننا نتعرض كل يوم لمثل هذه المواقف خلال رحلات القطار اليومية، موضحا أن السبب في احداث كل هذه الضجة هو الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا.

وأضاف، صلاح، ل"الوطن": أن المجند في عمر ابنائنا، وعندما قام برفع صوته هو ما جعل رئيس القطار يغضب نظرا لفرق السن، مؤكدا أنه بكل تأكيد يأسف لهذا المشهد الذي ظهر فى الفيديو.

وتابع: "كل اللي طلبناه هو ثمن التذكرة، ولو كان المجند قال بهدوء انه معهوش فلوس كنا مشينا، واحنا بنعمل ده كتير، لكن هو رفع صوته وللأسف ده مظهرش في الفيديو.

وأشار أن نتائج تعاطي المخدرات التي أجؤيت له كانت سلبية، و"أنا عمري ما أخدت مخدارات، وبعتذرعن المشهد اللي حصل".

وأعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم إنتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار

حيث أشار بيان الوزارة بأنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهئية كالتالي :-

1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً ( خمسون يوماً ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .

2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي