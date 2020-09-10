سيدة القطار عن الركاب: "سكتوا على إهانة مجند علشان 22 جنيه"

قالت السيدة صفية أبو العزم صاحبة واقعة القطار الشهيرة، إنها تدخلت في الواقعة، التي أهين فيها مجند تابع للقوات المسلحة، لأنها لم تربِ أبناءها على الإهانة، موضحةً: "مرضاش لأولاد الناس الإهانة، وأيًا كان الإهانة دي متنفعش".

وأضافت "أبو العزم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "المفروض كله كان يتصرف كده، والموضوع مش كبير ولا يستاهل كل الضجة دي، إحنا كمصريين اتربينا على كده، إيه اللي حصل؟!، الشاب اتهان عشان 22 جنيه وفضلوا ساكتين، ومحدش قال متشتمهوش ولا حد قال للكمسري كلمه بأسلوب كويس".

وتابعت، أن رجلاً كان يجلس خلفها وساندها في الأزمة، ونهى الكمسرية عن التحدث إلى المجند بالطريقة غير اللائقة التي كان يتحدث بها، مستطردةً: "لكن كرامته كانت خط أحمر، ربنا يكثر من أمثاله، ومخفش ومتهزش وقاله نزلني، وتعامل بثبات انفعالي".