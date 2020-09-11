أسعار العملات اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 11 سبتمبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجّل نحو 20.26 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.26 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.05 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.