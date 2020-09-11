فيديو.. سياسي دنماركي يحرق نسخة من القرآن

في واقعة متطرفة أقدم ممثل حزب الطريق الصلب الدنماركي في السويد على حرق نسخة من القرآن الكريم، استباقا لفعالية تقام غدا لحرق نسخ من القرآن.

وأحرقت نسخة القرآن في ضاحية "رينكبي" غرب العاصمة السويدية "ستوكهولم"، والتي تعد معقل الأقليات المسلمة والمهاجرين.

وأطلق السياسي الدنماركي راسمون بلودان، المعروف بأفكاره اليمينية المتطرفة دعوات جديدة لإحراق نسخ من المصحف الشريف يوم 12 سبتمبر المقبل في العاصمة السويدية "ستوكهولم"، وفق وسائل إعلام سويدية.

وينتمي "بلودان" إلى تيار يميني يرتكز في تحركاته السياسية فقط على العداء للمسلمين والسخرية منهم، وقبل خططه لحرق نسخ من القرآن الكريم قام بلف لحوم خنزير في أوراق من المصحف.

وسبق أن منعت السلطات السويدية السياسي اليميني من دخول بلادها، قبل أيام، بسبب المشاركة في فعالية لحرق نسخ من القرآن، الأمر الذي أثار اضطرابات شديدة وأعمال شغب.

وشهدت مدينة "مالمو" السويدية الجمعة قبل الماضية، نشوب أعمال شغب كبيرة كرد فعل على إحراق جماعات يمينية متطرفة لنسخة من القرآن.

وأضرم المحتجون على إحراق المصحف النيران بالإطارات وإلقاء الحجارة على أفراد الأمن، ما أدى إلى إصابة البعض وإلقاء القبض على نحو 15 متظاهراً.

وجاءت المظاهرة بعد ساعات من إشعال حركات يمينية متطرفة لنسخة من القرآن، خلال تجمع بالقرب من حي يسكنه أغلبية من المهاجرين في "مالمو".

وألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة من المشاركين في حرق النسخة، بشبهة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.