مرصد الأزهر يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد: امتهان مرفوض للمقدسات

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الجريمة الشنعاء التي أقدم عليها ناشطو اليمين المتطرف في مدينة "مالمو" بالسويد بحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما أثار حفيظة المسلمين في شتى بقاع الأرض جراء امتهان كتابهم المقدس ومصدرهم الرئيسي في التشريع.

وأكّد مرصد الأزهر، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال امتهان المقدسات، لا سيما مقدسات المسلمين الذين باتوا يصبحون على جريمة تلو الأخرى على هذا النحو، مشددًا على أنَّ هذا السلوك الإجرامي مخالف لكل الشرائع السماوية ولتعاليم الدين الإسلامي السمح، التي تحض على التآلف بين بني البشر.

ولفت مرصد الأزهر، إلى أنَّ مثل هذه الجرائم من شأنها إثارة وتأجيج مشاعر ما يربو على المليار والنصف مليار مسلم حول العالم ما ينذر بإشعال نار الفتنة والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

وحذر مرصد الأزهر، اليمين المتطرف من استغلال ما يقومون به من أجل تحقيق مآرب سياسية أو شخصية، مؤكّدًا أنَّ ما يفعلونه من شأنه تقويض وهدم المجتمعات.