صور.. الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان بالصواريخ استهدف محيط حلب.

وذكر مصدر عسكري لوكالة "سانا" أنه في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ.

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".