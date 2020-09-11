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"يديعوت أحرونوت": إسرائيل على وشك الانهيار أمام كورونا مثل إيطاليا

كتب:

محمد حسن عامر
12:20 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
تداعيات كورونا في إسرائيل..صورة أرشيفية

تداعيات كورونا في إسرائيل..صورة أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، إن عددا من رؤساء أقسام فيروس كورونا في المستشفيات الإسرائيلية حذروا كبار مسؤولي الصحة بأنهم ​​على وشك الانهيار.

وأضافوا: "الضغوط علينا لا تطاق في هذه المرحلة، حتى الشتاء القريب يمكن أن نصل إلى واقع مشابه لحالة المستشفيات في شمال إيطاليا في بداية تفشي كورونا".

وتابعت الصحيفة أن رؤساء الأقسام أكدوا أن إسرائيل تمر بالفعل بوقت عصيب، ولا يعرف كم من الوقت ستتمكن من الصمود على هذا النحو.

ولفتوا: "تجاوزنا الخط الأحمر منذ فترة طويلة، الزيادة السريعة في عدد المصابين أمر مقلق للغاية، الناس يتصرفون دون وعي لخطورة الموقف".

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