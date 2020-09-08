نشر 3 آلاف شرطي لتنفيذ حظر التجوال في إسرائيل

بدأت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، نشر 3 آلاف عنصر من قواتها إلى جانب مئات الجنود، لتنفيذ قرار فرض حظر التجوال الليلي في 40 مدينة وقرية تعد بؤرًا لتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الشرطة أن الدخول إلى المناطق الحمراء مسموح به دون قيود، ولكن الخروج ممنوع في ساعات الحظر، أي من 19:00 مساءً إلى 05:00 صباحًا، إلا للأمور الضرورية، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة إن كل أهالي المدن والبلدات التي يُفرض فيها حظر التجول الليلي يجب أن يكونوا على مسافة لا تتجاوز 500 متر من منازلهم، وسيتم إغلاق المدارس باستثناء المؤسسات التعليمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المنشآت غير الأساسية، وسيسمح لكل شخص بالمغادرة إلى عمله وللتزود بالمواد التموينية والطبية الضرورية.

وذكرت الشرطة أنها ستنشر 3 آلاف عنصر من قواتها لتطبيق القرار، وأعلنت أنها طلبت من الجيش دعمها بـ500 جندي لضمان عمل حظر التجول في بلدتي كفر عقب وعناتا ومخيم شعفاط، التي يقطنها الفلسطينيون.

وتشهد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، رصدها 3425 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي.