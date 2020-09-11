موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الجمعة 11-9-2020 والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد برج العرب، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، بصوت المعلق الرياضي "أيمن الكاشف"، "حاتم بطيشة".

موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

وتنطلق مباراة الأهلي والاسماعيلي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما فريق الاسماعيلي بالمركز التاسع برصيد 30 نقطة.